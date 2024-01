Israele | spettro guerra allargata | “Probabilità conflitto con Libano più alta che mai”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Ledi unaal nord sono più alte che mai". E' l'avvertimento lanciato dal capo di Stato maggiore israeliano, generale Herzl Halevi, in riferimento a un possibilecon il, dunque un allargamento dellatrae Hamas. Ieri, in un incontro con i soldati nel nord di, nel corso di un'esercitazione che simulava un'offensiva in, Halevi ha affermato che le Forze di difesa israeliane "stanno aumentando la prontezza per uno scontro in, abbiamo appreso molte lezioni dai combattimenti a Gaza, molte delle quali sono molto rilevanti per i combattimenti in, e ce ne sono alcune che devono essere ...