Israele | l’affondo della Russia | “Non può fare ciò che vuole a causa dell’Olocausto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov in conferenza stampa. E sull'Ucraina assicura: "Non c'è speranza che Mosca venga sconfitta" "non dovrebbe pensare che tutto gli sia permesso adegli orrori passati durante la seconda guerra mondiale". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il ministro degli Esteri