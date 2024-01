Israele | l’affondo della Russia | “Non può fare ciò che vuole a causa dell’Olocausto”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "non dovrebbe pensare che tutto gli sia permesso adegli orrori passati durante la seconda guerra mondiale". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corsosua conferenza stampa annuale. "L'esito finale del conflitto in Medio Oriente – ha aggiunto – dovrebbe essere la creazione di uno Stato palestinese nel pieno rispetto delle decisioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu". Parlando dell'Ucraina, Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e le nazioni occidentali non hanno mostrato il "minimo interesse" nel porre fine alla guerra. "Non hanno voluto ascoltare le nostre preoccupazioni, l'Occidente sta andando verso l'escalationcrisi ucraina". Ciò crea "ulteriori ...