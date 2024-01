Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Il Pakistan lancia missili contro l’Iran | furia di Teheran Media palestinesi | «In un raid di Israele su Rafah morte 20 persone | tra loro donne e bambini»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ledi giovedì 18 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Houthi rivendicano attacco a una nave Usa. Idf: «Ucciso Abu Shalal, leader terroristico in Cisgiordania»

Dopo che martedì il Qatar ha annunciato il raggiungimento di un accordo traper far arrivare i medicinali per gli ostaggi in cambio di aiuti per i civili a Gaza, i convogli umanitari ...... il governo iraniano aveva fatto sapere che si era trattato di una dimostrazione di forza di fronte a uno scenario mediorientale sempre più acceso dal conflitto tra, e a rischio ...Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Il Pakistan lancia missili contro l’Iran, furia di Teheran. Media palestinesi: «In un raid di Israele su Rafah morte 20 persone, tra loro donne e ...Nel giorno 103° dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, prosegue l’offensiva di Israele a Gaza. Stallo ancora sugli ostaggi, dopo la pubblicazione del video shock con la giovane Noa. Un ...