Isola dei Famosi | Ilary Blasi fuori? Provino ufficiale per la sostituta

Joe Bastianich (Us, foto di Angelo Trani) Questo nome all’Isola dei Famosi forse non ve l’aspettavate. E DavideMaggio.it è in grado di svelarvelo ... (davidemaggio)

La parola d'ordine resta sempre la stessa: "couture", sinonimo di artigianalità e ricercamateriali. "Anche per gli abiti da sposa, ho immaginato i minuziosi dettagli come fossero note, ampiezze, ......- aggiunge la collega Gianina Ciancio - avevamo presentato in commissione bilancio anche un ordine del giorno (poi approvato dal Consiglio) che prevede la decurtazionepremi di produttività...Il portale ha aggiunto che Mediaset prenderà una decisione definitiva. Si starebbe quindi mettendo fine all’era di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Secondo quanto risulta al sito, che parla di fonti ...L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset ...