Isola dei Famosi | Ilary Blasi fuori dalla conduzione? «Svolto il ?provino ufficiale? della sostituta» | l' indiscrezione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'deiè pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset si...

Joe Bastianich (Us, foto di Angelo Trani) Questo nome all’Isola dei Famosi forse non ve l’aspettavate. E DavideMaggio.it è in grado di svelarvelo ... (davidemaggio)

... citando nei colloqui di adesione l'divisa di Cipro come precedente. La Sandu ha denunciato ... unopiù poveri d'Europa. Parti di missili russi sono atterrate in Moldavia. La scorsa settimana ...Il portale di Dillingernews , ha svelato la data d'inizio della nuova edizione dell 'Famosi e chi sarebbe già stato provinato per la conduzione. I lary Blasi sarebbe fuori dalla conduzione . La nuova edizione partirà ufficialmente lunedì 8 aprile prossimo . Ecco cosa si ...L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset ...Il portale ha aggiunto che Mediaset prenderà una decisione definitiva. Si starebbe quindi mettendo fine all’era di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Secondo quanto risulta al sito, che parla di fonti ...