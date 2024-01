Isola Dei Famosi | Colpaccio Di Mediaset | Ecco Chi E’ Il Primo Naufrago!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’dei2024 sta per aprire i battenti e in questi giorni stanno cominciando a trapelare i primi nomi dei possibili naufraghi. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra ormai certa la partecipazione di un noto ristoratore italo americano. Se la notizia venisse confermata sarebbe un veroper. C’è invece ancora incertezza riguardo alla conduzione di questa nuova edizione del reality.tutti i dettagli!di: Joe Bastianich è un naufrago dell’2024 L’2024 sta scaldando i motori in vista dell’inizio della nuova edizione prevista per il mese di aprile. Ancora non si conosce la data ufficiale, ma sicuramente inizierà subito dopo il termine dell’attuale edizione del Grande ...