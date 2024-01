Isola dei Famosi 2024 | altre due concorrenti vengono confermati | arrivano da Uomini e Donne

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il cast dei naufraghi dell’deicomincia a muoversi dopo la notizia del primo concorrente ufficiale. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, esperto di televisione, Joe Bastianich è il primo famoso a sbarcare in Honduras. Ma non è finita qua perché si vocifera che gli autori confermeranno presto altri protagonisti. Tra tutti, si vocifera sul web, spuntano due cavalieri di. I nomi non sono ancora emersi, ma qualcuno afferma che siano due protagonisti molto amati.deidue conferme La prima conferma ufficiale della nuova edizione dell’deiè Joe Bastianich. L’imprenditore americano è reduce dalla vittoria ...

Secondo quanto riferisce DillingerNews , portale fondato da Fabrizio Corona, è già stata stabilita la data esatta di partenza della nuova stagione de L'Famosi : l'avventuravip in Honduras dovrebbe iniziare da lunedì 8 aprile.famosi, Ilary Blasi fuori L'indiscrezione sulla sostituta Sempre il sito di Corona, ha svelato un ...