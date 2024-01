Iscrizioni scuola | piattaforma Unica aperta da oggi fino al 10 febbraio Tutto ciò che c' è da sapere | domanda | sezioni | priorità

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il momento cruciale per la scelta del centro di formazione professionale è giunto dopo mesi di "open day", confronti con altri genitori e discussioni online. L'iscrizione tramite il portaledel ministero è possibilealle 20 del 10, e non ci sono vantaggi per chi invia laprima degli altri . Le richieste, inviate tra il 18 gennaio e il 102024, saranno considerate...