Iraq vs Giappone – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il primo posto nel Gruppo D sarà in gioco venerdì 19 gennaio quandosi affronteranno nella seconda giornata della Coppa d’Asia all’Education City Stadium. I Leoni della Mesopotamia si sono imposti per 3-1 sull’Indonesia nell’esordio, mentre i quattro volte vincitori del torneo sono riusciti a respingere un Vietnam implacabile, vincendo per 4-2. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn altro promettente inizio di Coppa d’Asia per l’, che vince per la terza volta consecutiva la partita inaugurale del girone. È stato anche il primo trionfo dell’anno per questa squadra, che ha risposto bene al pareggio indonesiano, ...