Iran-Pakistan | tensione alle stelle La guerra si allarga?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un’escalation senza precedenti tra, che hanno condotto attacchi sui rispettivi territori, getta ulteriore benzina sul fuoco in Medio Oriente, ‘terremotato’ dallaIsraele-Hamas, da quella che rischia di deflagrare definitivamente tra Israele e Hezbollah, dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso fino ai recenti raidiani in Iraq e Siria, dove si registrano anche operazioni di milizie sciite contro obiettivi Usa. Quello tra Islamabad e Teheran non è uno scontro diretto tra i rispettivi eserciti, ma uno scambio di attacchi mirati contro presunti “obiettivi terroristici”. Il bilancio parla già di una decina di morti, tra cui diversi bambini. Il timore è che, malgrado le dichiarazioni ufficiali dei due Paesi “fratelli” facciano pensare a una possibile de-escalation, in quella ...

La definitiva escalation nel complesso quadro mediorientale arriva con l', entrato in scena a volto scoperto: Teheran, infatti, ha colpito direttamente prima in Iraq e Siria e poi in, in quella polveriera che è sempre stata l'area dove si incontrano i confini die Afghanistan possa aprirsi un nuovo capitolo di quello che ormai è a tutti gli effetti un conflitto L'Iran "esige" dalle autorità del Pakistan una "spiegazione immediata" sugli attacchi aerei sferrati questa notte dalle forze armate