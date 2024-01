Inzaghi | «Con la Lazio non semplice! Allegri? No secondi fini»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’Inter si prepara alla sfida con lain Supercoppa, in programma domani sera alle 20., a SportMediaset, ha parlato così della partita e delle parole diin settimana DIFFICILE – Queste le parole di: «C’è molta aspettativa, ci giochiamo il primo trofeo stagionale. È una nuova formula, ci adeguiamo. Sapevamo quello che ci aspettava, una partita di semifinale con lache è un match difficilissimo. Siamo focalizzati solo su domani. Emozioni? Normale, penso che sia giusto così. Sono passati tre anni da quando sono andato via dallama non è mai una partita uguale alle altre, ci ho passato 20 anni da calciatore e allenatore. Differenze con il campionato? Ci giochiamo in 90? l’accesso una finale, a dicembre ci siamo incontrati, ma non sarà una partita ...

