Intitolata ai genitori del vescovo Francesco Beschi l’infermeria del carcere di Acapulco realizzata dalla Fondazione Santina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Don Luigi Ginami è ad, in Messico, per inauguraredelLas Crucescon le offerte dei suoi benefattori. Il centro medico è intitolato aideldi Bergamo, mons., cui si sono rivolti, con un videomessaggio di ringraziamento, l’arcidi, mons. Leopoldo González González, i volontari e detenuti dele lo stesso don Ginami. “Dipingere speranza sul volto ed affrontare il futuro con il cuore”, esorta don Ginami citando il ritornello della bellissima canzone di molti anni fa ma sempre attuale, che per il sacerdote bergamasco “è una forte ...

... fa mettere in scena dai suoi allievi del Kansas un'opera teatrale"Life in a Jar" (la ... chiusi in un barattolo di vetro, con i dati dei verie di quelli adottivi, insieme ad ......di Las Cruces che ho tenuto informati sui finanziamenti come lo sono coloro che ci regalano un euro' L'infermeria è"A Giovanna e Pietro Beschi", la mamma ed il papà deidel ...Educare alle relazioni, alla sessualità e al rispetto reciproco è la strada maestra per costruire persone equilibrate e serene. Oltre che per disinnescare la violenza di genere. Le esperienze ...Una risposta di pubblico oltre ogni aspettativa per il primo dei tre incontri organizzati dall’assemblea sinodale del Decanato di Varese che affrontano temi chiave della vita di famiglia e del rapport ...