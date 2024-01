Inter-Sampdoria Primavera LIVE | data | ora | diretta TV | cronaca e info

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’tornerà a giocare contro laquesto sabato alle ore 13 al Konami Youth Development Centre. Scopri come e dove vedere la partita inTV estreaming. Ecco tutte lermazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, diciottesima giornata Campionato1 2023-2024. Dove e quando si giocaKonami Youth Development Centre di Milano, sabato 20 gennaio ore 13. Come seguireINSe ti chiedi dove vederla ma non puoi né inTV né instreaming, ...

ROMA - L'ex giocatore die Nazionale, Eder , ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva trattando tanti argomenti e tra questi la sua esperienza in nerazzurro e, soprattutto quella in Cina (dove vestì la ...Queste le parole dell'ex giocatore die Nazionale, Eder Citadin Martins, in un'intervista a Radio Sportiva: 'L'per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è ...L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Supercoppa contro l'Inter in programma domani alle 20:00 ...28' - GONZALEZ QUASI BEFFA CALLIGARIS! Mancino al veleno del 20 laziale direttamente da calcio di punizione, il portiere dell'Inter deve ritornare tra i pali facendo un passettino indietro ...