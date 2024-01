Inter | Mkhitaryan | «Parole di Allegri? Ecco cosa penso»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Henrikh, giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio Henrikh, giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio.le sue dichiarazioni. SE STO STUDIANDO DA ATTACCANTE? – «Studio sempre, provo a imparare dai nostri attaccanti. Non solo come attaccante, ma anche come trequartista e difensore. C’è sempre tempo per imparare».RISPONDO ALLEDI– «In che senso? Io non commento queste cose, io sono focalizzato sul nostro gioco. Quello che diranno gli altri non mi importa, non leggo niente di questa cose. laimportante è che dobbiamo sapere dove vogliamo ...