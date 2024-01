Inter-Lazio in Supercoppa | Sarri sfida Inzaghi | “Non firmo per i rigori”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Riad, 18 gennaio 2024 – “Oggi firma per giocarsela ai? Non ho mai firmato nemmeno una cambiale in vita, quindi nonniente. Ce la giochiamo sul campo, anche se loro sono più forti”. Così il tecnico dellaMaurizioin vista della la semifinale diitaliana con l’in Arabia Saudita. “Come stanno gli infortunati? Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Prima o poi va fermato per farlo recuperare bene. Taty non ha possibilità di recupero, anche se ieri si è allenato bene in modo individuale. Ieri era fermo anche Patric, speriamo di recuperarlo. Cataldi stamattina stava meglio, ha avuto un problema intestinale”. Non ha mai vinto la: quanto le darebbe soddisfazione? “Tutti i trofei danno soddisfazione per ...