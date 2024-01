Inter-Lazio | il giocatore al fianco di Inzaghi in conferenza stampa

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Oggi, giovedì 18 gennaio, ci sarà ladi Simonealla vigilia di, gara valida per le Final Four di Supercoppa Italiana. Unaccompagnerà il tecnico nerazzurro.– Questa mattina alle ore 8.30 italiane, 10.30 locali, ci sarà ladi Simoneall’Awwal Park Stadium in giornata di vigilia di. La gara sarà valida per le Final Four di Supercoppa Italiana, il tecnico nerazzurro verrà accompagnato davanti ai media da un calciatore: Henrikh Mkhitaryan. Per avere le parole LIVE dei due tesserati dell’potrete seguire la diretta qui su ...