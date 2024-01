Inter-Lazio di Supercoppa | dove vederla | Sky | Dazn o Mediaset? Orario | diretta streaming | formazioni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) E’ in programma domani, venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20.00, la partita. Il match, valido per le Semifinali dellaItaliana 2023/24, si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Mokhtar. Quarto ufficiale il signor Livio Marinelli di Tivoli. Al VAR ci sarà Di Bello, AVAR Di Paolo. Udinese-vedere la partita in tv oL’allenatore dellaMaurizio Sarri – ilcorrieredellacitta.comvedere la partita in tv e inCanale 5 ...

Inter-Lazio è la prossima partita stagionale in programma. Si va in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana . Inter impegnata in Arabia ... (inter-news)

La Fiorentina di Italiano torna quindi a casa mentre il Napoli prosegue il cammino in Supercoppa e attende una tra. Napoli - Fiorentina, la partita Nel primo tempo succede di tutto. Il ...Il Napoli batte 3 - 0 la Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyad e, lunedì, contenderà il trofeo a una tra. A decidere il match il grande ex di turno Simeone, autore di un gran bel gol, e Zerbin, protagonista di una clamorosa doppietta appena entrato in campo nel finale. La Viola spreca un'...Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e si qualifica per la finale della Supercoppa in corso a Riad. Lunedì sfiderà la vincente tra Lazio ed Inter. Partita sbloccata nel primo tempo da Simeone che al 23' ...In difficoltà in Serie A, il Napoli si è perlomeno concesso la soddisfazione di accedere alla finale di Supercoppa Italiana, il cui formato è stato recentemente modificato seguendo l’esempio spagnolo.