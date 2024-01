Inter | Inzaghi | “Supercoppa primo obiettivo stagionale”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’domani affronterà la Lazio nella semifinale diItaliana allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh. Alla vigilia dell’incontro mister Simonevenuto in conferenza stampa per presentare il match. Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri: “Laè il, l’abbiamo vinta negli ultimi due anni e vogliamo rivincerla. Il gruppo è al completo, ad eccezione di Cuadrado. Bisognerà scegliere con attenzione, pensiamo prima alla partita con la Lazio. Sappiamo che incontriamo una squadra in striscia positiva da cinque partite, ha vinto il derby e ci ha sempre creato difficoltà. Non è mai una partita come le altre per me, la Lazio è una squadra che mi ha ...

... mentre per il calcio italiano sono in lizza Victor Osimhen (Best Men's Player), Onana (Best Goalkeeper),e Napoli finaliste (Best Men's Club), la Roma (Best Women's Club) e Simonee ...Il cileno ha delle offerte provenienti dall'Arabia Saudita e non è un titolarissimo di. Il contatto tra l'è Benzema è stato però smentito già da Fabrizio Romano il quale ha confermato ...RIAD - L'ex di fronte, stavolta sulla strada per arrivare a un trofeo conquistato due volte con lui in panchina. Simone Inzaghi prepara lo sgambetto alla Lazio: il ...`Giochiamo contro una delle squadre più forti d`Europa, abbiamo il 25-30% di possibilità al massimo di andare in finale`. Maurizio Sarri ha raffreddato l`entusiasmo.