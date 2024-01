Inter | Inzaghi | «Metafora “guardie e ladri” di Allegri? Dico che…»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di domani contro la Lazio Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di domani contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. LA’ DI– «Ma no, penso che siano dialettiche normalissime del calcio senza nessun secondo fine. Io quello che posso dire è che in campionato c’è un bellissimo duello trae Juve, senza dimenticare il Milan che è lì a pochi punti». QUELLE PAROLE MI HANNO DATO FASTIDIO? – «Sinceramente mi hanno lasciato indifferente. Io sto guardando al campo, alle partite, a tutti questi impegni ravvicinati». MI CARICA DI PIÙ LA SFIDA ...

Cosmi non è in vena di pronostici ma è convinto che l’Inter possa dire la sua anche in Supercoppa Italiana. L’allenatore perugino, nel suo consueto ... (inter-news)

... a due distacco dalla neo - campione d'Italia, che conduce in testa alla classifica. Il ... che sicuramente ha meno pensieri rispetto al team di Simone. La partita della Juventus è ...L', capolista in Serie A, va a caccia del primo trofeo della stagione.punta infatti il successo della Supercoppa italiana che sarebbe la terza consecutiva e l'ottava della sua storia. Di ...Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro la Lazio, è intervenuto anche ai microfoni di Inter Tv per raccontare come l'Inter ha preparato la partita e le sue considerazioni sugli avversari.Per le quote nerazzurri in pole position sui biancocelesti, reduci da cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia ...