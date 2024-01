Inter | Inzaghi | ‘Contento dei miei attaccanti Non contesto il voto di Lukaku e su Allegri…’

Henrikh Mkhitaryan è uno degli uomini più in forma fra le fila dell’Inter. Contro la Lazio in Supercoppa, l’armeno scenderà sicuramente in campo dal ... (inter-news)

Barella punta alla Supercoppa Italiana come tutta l'Inter di Inzaghi ma ancora non sa se giocherà la partita contro la Lazio. Da Riad non arrivano ...

L'bicampione di Simonepuò centrare la quinta Supercoppa personale (staccando Lippi e Capello a 4) e la terza consecutiva per il club. Maurizio Sarri, l'unico che ha avuto il coraggio ...Lo ha dichiarato il tecnico dell', Simone, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. "Per quanto riguarda le scelte ho ancora un allenamento e mezzo, quello di ...L'Inter sta bene e si sta preparando al meglio per la sfida di Supercoppa. Inzaghi ieri in Arabia ha potuto lavorare con tutta la rosa a disposizione e potrà scegliere la formazione migliore per ...Inter, alta tensione per la lotta Scudetto ... Il precedente fa sorridere Allegri e i suoi: stagione 2021/22, la squadra di Inzaghi cade male a Bologna, complice anche una papera di Radu, e di fatto ...