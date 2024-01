Inter Capello | «Supercoppa | Simone superami!»

(Di giovedì 18 gennaio 2024), le parole di FabiosullaItaliana: «I record sono fatti per essere battuti e di certo non guferòin Arabia» Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabioha rilasciato un’vista in vista della, rivolgendosi al tecnico dell’Inzaghi, che ha tra le mani l’opportunità di superarlo per numero di vittorie del trofeo. Di seguito le sue parole. IL PRIMO A VINCERE UNAALL’ESTERO – «Ha ragione, a Washington nell 1993. Milan-Torino, vincemmo grazie a un gol di. Si giocava, però, d’estate, mentre adesso l’appuntamento è fissato nel mezzo della stagione. Viaggiammo in aereo insieme al Torino. Tutti noi, dai presidenti allo staff e i calciatori. ...

Inzaghi insegue la quinta Coppa per diventare il n.1 e superaree Lippi. In più la vittoria in Super Coppa darebbe slancio all'in vista dello scontro diretto per lo Scudetto con la ...L'bicampione di Simone Inzaghi può centrare la quinta Supercoppa personale (staccando Lippi ea 4) e la terza consecutiva per il club. Maurizio Sarri, l'unico che ha avuto il coraggio ...L'allenatore della Lazio ha parlato alla vigilia del match contro la squadra di Simone Inzaghi. La Lazio si appresta ad affrontare l'Inter in Supercoppa Italiana: appuntamento domani sera alle ore ...Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sul momento della Fiorentina nel giorno in cui i viola fanno l'esordio in Supercoppa italiana ...