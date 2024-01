Infertilità maschile | il problema di comunicazione tra “testa” e “coda” degli spermatozoi

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Uno studio condotto dall’Università di Gotenber, in Svezia, potrebbe finalmente aver trovato la risposta ad uno dei quesiti riguardanti l’. Perché alcuni uomini non sono in grado di produrrefunzionanti? Secondo gli studiosi svedesi la risposta si troverebbe in una proteina mancante, da loro chiamata MC2. Un gene strategico che permetterebbe agliL'articolo proviene da Il Difforme.