Indonesia | Giacarta | BYD lancia nuovi modelli di EV 2

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen – (Xinhua) – Giornalisti scattano foto e girano video di una BYD Atto 3 fuori dalla sede del grande lancio di BYD a, oggi 18 gennaio 2024. La cinese BYD, leader mondiale nella vendita di veicoli elettrici puri (EV), oggi ha inaugurato qui tre nuove auto elettriche per passeggeri, ovvero SEAL, Atto 3 e Dolphin, per espandersi ulteriormente nella regione del Sud-est asiatico. (Xin) Agenzia Xinhua

Giornalisti scattano foto e girano video di una nuova auto fuori dalla sede del grande lancio di BYD a Giacarta, Indonesia, oggi 18 gennaio 2024. La cinese BYD, leader mondiale nella vendita di ...Roma, 18 gen. (askanews) – Il principale produttore cinese di veicoli elettrici, BYD, ha lanciato oggi tre modelli passeggeri in Indonesia, entrando nel mercato più grande del sud-est asiatico.