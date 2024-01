Indagini anche sulla beneficenza di Chiara Ferragni con gli abiti griffati dai biscotti Oreo video

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’Antitrust e le Procure della Repubblica dovranno indagaresull’operazione di” che ha visto coinvolta”. Lo fa sapere il Codacons, che ha presentato un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alla magistratura e una istanza d’accesso all’azienda dolciaria finalizzata ad avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l’influencer. Lae lo spot con“Nel 2020, laha pubblicizzato attraverso Instagram la creazione di una capsule collection (cioè di una collezione formata da pochi capi coordinati) realizzata in collaborazione con l’azienda, denominata Capsule collection limited editionby ...

Non solo sono molto contestati per le tonnellate di CO2 emesse ma oggi si scopre che quei jet privati evadono anche il fisco. La Guardia di finanza , ... (ilfattoquotidiano)

...dei beni è stata firmata dal giudice per lepreliminari Luca Melis su richiesta del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia . Il capo dell'esecutivo regionale è sotto processoper ...LeIndagando la Guardia di Finanza ha scopertoun giro di fatture false e di indebite compensazioni . "Il sistema collaudato costituisce una fonte di un costante introito per l'...Invece ha scelto il silenzio "perché sui quotidiani sono usciti ampi stralci di indagini non a disposizione della difesa", precisa il difensore, Andrea Corsaro (che è anche sindaco di centrodestra a ...Interrogatorio di garanzia anche per altri tre indagati in cella e per quelli sottoposti ... arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia ...