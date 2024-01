Incidente nel Cantiere del Liceo Artistico Mibe a Pescara

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)- Neldedicato alla costruzione della nuova sede del"Misticoni-Bellisario" a, si è verificato unin seguito al cedimento dell'armatura del solaio. Le prime notizie non segnalano feriti tra gli operai impegnati nel progetto, come confermato dal presidente della Provincia di, Ottavio De Martinis. Nonostante l'assenza di feriti, i lavori subiranno un ritardo stimato di circa un mese. "Chiederò immediatamente un approfondimento in veste di consigliere provinciale per individuare le responsabilità", ha dichiarato Piero Giampietro. "Le scuole devono essere sicure, così come i cantieri che le costruiscono. Attenderemo ulteriori aggiornamenti sperando che non si verifichino conseguenze per coloro ...