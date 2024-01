Incidente mortale sulla Pontina | due morti e sei feriti | strada chiusa

(Di giovedì 18 gennaio 2024), duee tre. Dramma questa mattina, giovedì 18 gennaio 2024,statale 148. Chiuso tratto di. Tragedia, l’ennesima, stanottestataleteatro di un gravissimo sinistrole le cui cause sono in fase di accertamento. Tremendo il bilancio: due persone decedute e almeno altre tre rimaste ferite. Una strage insomma. Traffico– Foto di repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)oggi 18 gennaio L’impatto ha coinvolto complessivamente due veicoli. Il sinistro si è verificato intorno alle 3.00 di oggi, giovedì 18 ...

L'Aquila - Una Tragedia si è consumata a Castel Di Sangro, al confine con il Molise, in seguito a uno schianto tra due veicoli sulla Fondovalle ... (abruzzo24ore.tv)

A causa di un incidente stradale, è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 6 “ Casilina ” in entrambe le direzioni, ... (ilcorrieredellacitta)

Latina, 18 gennaio 2024 – sulla SS148 “ Pontina ” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione di ... (ilfaroonline)

I dati relativi al 2023 raccolti da ASAPS quantificano in 5 i ciclisti deceduti sul colpo in seguito a incidenti in provincia di Ravenna. Purtroppo il dato è monco di quanti hanno perso la vita sulla Pontina, nel territorio di Aprilia. La tragedia, l'ennesima sulla strada statale 148, si è consumata nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 18 gennaio. Da quanto si ... Tragico incidente mortale questa notte sulla Pontina, due vittime. Ancora sangue sulla 148, all'altezza di Campoverde ad Aprilia. Coinvolte nel sinistro una Smart su cui viaggiavano cinque ragazzi, ...