Incidente mortale su via Pontina | le vittime sono due ragazzi di Pomezia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si chiamavano C.M. e A.G. ed erano entrambi originari dii dueche hanno perso la vita in un tragicosu via, avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2024. Ventisette anni il primo, 24 il secondo, da quanto si apprende erano entrambi a bordo di una Smart ForFour che – per causa ancora da chiarire – si è ribaltata, rimanendo poi capovolta sulla carreggiata.su via: due morti e sei feriti, strada chiusa Traffico– Foto di repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)su via, cosa è successo nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2024 È di due persone di 24 e 27 anni decedute e 6 persone ...

Secondo quanto scrive l'amministrazione, a 30 km/h la probabilità diper chi è a piedi o in bicicletta diminuisce. Il limite di 30 km/h contribuisce poi a rendere più efficiente il ...🔊 Ascolta articolo - Nella notte scorsa, due giovani hanno perso la vita e altri sei sono rimasti feriti in unstradale tra due auto sulla Via Pontina, all'altezza di Campoverde a Latina. La polizia stradale è intervenuta per gestire la situazione, mentre sono in corso accertamenti sulla dinamica ...– Incidente mortale nella notte sulla SS148 “Pontina”: poco dopo le 2 il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Aprilia a seguito… Leggi ...LATISANA - Un ciclista è morto dopo essere stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L'incidente è accaduto questa mattina, 18 gennaio, ...