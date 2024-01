Inchiesta sui grattacieli a Milano Scontro in Procura sulla normativa edilizia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un’ora di incontro lunedì al Palazzo di Giustizia per spiegarsi. O meglio, per spiegare che le inchieste aperte dallasu presunti abusi edilizi – che riguardano anchecostruiti da zero e fatti passare per ristrutturazioni – stanno spaventando i dipendenti comunali. I quali temendo di essere indagati, non firmano più alcun atto. Da una parte del tavolo, l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, dall’altra l’aggiunto Tiziana Siciliano e iltore Marcello Viola. Per evitare lotra pm e Comune disull’si è tenuto un incontro a Palazzo di Giustizia Un incontro voluto per appianare quella che si sta trasformando in una vera e propria guerra tra magistrati e Comune. La tesi dei pm è chiara: a ...