Incendio Domato all' Impianto Stogit di Montalfano | Indagini in Corso sulle Cause

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Chieti - Ieri sera, unè divampato presso l'dia Cupello. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo del personale, che ha seguito i protocolli di emergenza, e all'arrivo rapido dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate senza conseguenze gravi. L'è stato completamente spento alle 23:15. Il pronto intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area coinvolta, circoscritta all'interno dell', senza impatti esterni e senza costituire pericoli per persone e ambiente circostante. Le autorità competenti stanno attualmente conducendoper determinare ledell'incidente. L'azienda responsabile dell'sta collaborando attivamente con ...

