In V Commissione audizione sull’Aeroporto del Salento Scalera | “Bisogna potenziare anche quello di Grottaglie”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Oggi in Vsi è discusso del trasporto aereo del, di tutti i deficit connessi ai voli giornalieri dell’aeroporto di Brindisi e degli interventi messi in campo da Aeroporti di Puglia, tenendo conto dei flussi turistici e dei prezzi spesso troppo alti. Ho condiviso tuttoche è stato detto dal collega Pagliaro, riguardo alle tariffe e al potenziamento dello scalo brindisino, ho ritenuto evidenziare al Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, e al Presidente della VPaolo Campo, la necessità di programmare nell’immediato, un’per discutere dell’ aeroporto di, perché il suo potenziamento, potrebbe essere un punto strategico per la crescita economica e turistica sia della provincia di Taranto che dell’intera Puglia, ...

Karim Benzema non sarà tra i calciatori ascoltati in udienza dalla commissione d’inchiesta parlamentare lanciata a luglio da Sabrina Sebaihi, ... (sportface)

E' in corso a Montecitorio, nella Biblioteca del presidente della Camera, l'dell'ex ... Laspeciale di indagine e' presieduta da Giorgio Mule' (FI) e composta da Fabrizio Cecchetti ...Svolge l'di Padre Paolo Benanti, presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. ...nel Municipio si intensificano le attività operative in vista dell’audizione che gli amministratori avranno – collegati in video conferenza con la commissione ministeriale che valuterà le 5 ...si è tenuta nella Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, presieduta da Pasqualina Straface, l'audizione del dottore Calendruccio sulle malattie neurodegenerative, ...