IMPIEGATO A CONTABILE

(Di giovedì 18 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 26/12/2023 SETTORE: Contabilità e FinanzaSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SpA ricerca per Studio professionale unamministrativo/. La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo, registrazione fatture e bilancio. Si offre contratto di inserimento finalizzato all’assunzione Luogo di lavoro Città Castello (PG) economia paghe contributi 730 CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

