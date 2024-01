Impallomeni | «Allegri | battuta all’Inter senza polemica Ecco chi scelgo in attacco»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Da ex calciatore, Stefanoha analizzato la lotta scudetto tra Inter e Juventus dopo gli ultimi sviluppi,dicompresa. Oltre ad analizzare, sempre a TMW Radio, il duello tra Lautaro Martinez e Vlahovic. DUELLI – Questo il pensiero di Stefanosulla lotta scudetto e sulla sfida tra attaccanti: «La Juventus ha risposto in maniera perentoria, è una squadra formato scudetto. Adlaè uscita di getto, mamalizia. Non voleva fare. L’Inter la vedo ancora facorita, ma i bianconeri se la stanno giocando con una squadra che non valutavamo all’altezza all’inizio. Vlahovic è tornato ai livelli di Firenze, ma tra lui e Lautaro Martinezsempre il secondo». Inter-News - Ultime ...

