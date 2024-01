Impagnatiello piange in aula | «Chiedo scusa per la mia disumanità Quello che ho fatto è inspiegabile»

Il 30enne ex barman, reo confesso dell’omicidio di Giulia Tramontano , Alessandro Impagnatiello , si è presentato in jeans e barba lunga. In aula i ... ()

Al banco degli imputati, reo confesso , l'ex compagno della donna, Alessandro. Il 30enne, detenuto al carcere di San Vittore, è arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Milano per la ...Alessandroe, con voce tremante, chiede scusa più volte alla famiglia di Giulia Tramontano. In poco più di 4 minuti, mentre Chiara - la sorella della vittima esce dall'aula ...Piange in aula Alessandro Impagnatiello, arrivato stamattina nell'aula della Corte d'Assise di Milano per l'inizio del processo a suo carico. Il 30enne ex barman in un hotel di lusso, è imputato per l ...«Ho distrutto la vita di Giulia e Thiago. Non posso chiedere perdono». Piange in aula Alessandro Impagnatiello, arrivato stamattina nell'aula della Corte d'Assise di ...