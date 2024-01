Impagnatiello ora tenta di difendersi | “Disumanità” Cosa dice in aula

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È il giorno della prima udienza del processo a carico di Alessandroper l'omicidio di Giulia Tramontano. Per alcuni istanti, seduto dentro la gabbia, ha pianto ed ha poi reso alcune dichiarazioni: "Buongiorno. Grazie per avermi concesso la parola. Ci sono tante persone a cui devo delle scuse, ma vorrei rivolgermi a Giulia e alla famiglia. Non ci saranno mai parole corrette da dire. Affronto unache rimarrà per sempre inspiegabile per la, quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e di nostro figlio. Quel giorno con loro me ne sono andato anche io. Anche se sono qui a parlare. Non chiedo che queste scuse vengano accettate, perché sto sentendo ogni giornovuol dire perdere un figlio”. “Non posso - ha proseguito ...