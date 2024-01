Impagnatiello | nelle sue parole di scuse vedo solo una strategia difensiva

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Questa mattina presso la Corte d’Assise del tribunale di Milano si è tenuta la prima udienza del processo ad Alessandro, l’ex barman trentunenne che lo scorso 27 maggio a Senago, nel milanese, ha ucciso con trentasette coltellate la sua compagna ventinovenne Giulia Tramontano incinta di sette mesi.è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e vincolo di convivenza. Al giovane che aveva tentato in due diversi momenti di dare fuoco al corpo esanime della fidanzata per poi disfarsene nascondendolo nell’intercapedine fra due box è contestata anche l’aggravante dell’occultamento di cadavere e, dato che di lì a poco sarebbe venuto alla luce il piccolo Thiago, la sua posizione si complica ulteriormente per via dell’interruzione non volontaria di gravidanza. L’ex barman, accompagnato in ...

