Impagnatiello | le dichiarazioni al processo per l’omicidio di Giulia | “Sono stato disumano”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nell’aula della Corte d’Assise di Milano si è tenuta la prima udienza delad Alessandroper l’uccisione della compagnaTramontano, incinta di sette mesi. Durante la prima parte del procedimento penaleha mantenuto il più assoluto silenzio mostrando un atteggiamento contrito. A suo carico, infatti c’è l’accusa di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza. Nella seconda parte, invece, ha rilasciato dellespontanee evidenziando la sua volontà di chiedere scusa per l’azione commessa. “sconvolto e perso, quel giorno me neandato anche io perché, anche sequi, non vuol dire ...

... successivamente, ha rilasciato alcunespontanee davanti al giudice . E' sorprendente notare come le parole usate dasiano molto simili a quelle di Filippo Turetta, lo ...Rendendo le suespontanee in aula,si è messo a piangere: "Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa ma non sarà mai abbastanza", ha detto. "Sono stato preso da ...La sorella di Giulia su Instagram: "Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura".ROMA – Si è celebrata oggi la prima udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello per il massacro della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del piccolo Thiago.