Impagnatiello | le dichiarazioni al processo per l’omicidio di Giulia | “Sono stato disumano”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nell’aula della Corte d’Assise di Milano si è tenuta la prima udienza delad Alessandroper l’uccisione della compagnaTramontano, incinta di sette mesi. Durante la prima parte del procedimento penaleha mantenuto il più assoluto silenzio mostrando un atteggiamento contrito. A suo carico, infatti c’è l’accusa di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza. Nella seconda parte, invece, ha rilasciato dellespontanee evidenziando la sua volontà di chiedere scusa per l’azione commessa. “sconvolto e perso, quel giorno me neandato anche io perché, anche sequi, non vuol dire ...

Le lacrime di Alessandronon hanno allontanato la tentazione. Ha reso dellespontanee perché ne aveva diritto, ha chiesto scusa perché doveva farlo, si è mostrato ...... la sorella e il papà di Giulia, uscire nel momento in cui l'imputato comincia le..., 30 anni, ex barman all'Armani Hotel, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, ...«Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura». Così ...Dopo averli uccisi barbaramente meriti di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso” scrive Chiara Tramontano su Instagram, commentando le ...