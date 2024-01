Impagnatiello in aula | «Perdono per la mia disumanità Quello che ho fatto è inspiegabile» E la sorella di Giulia esce per non ascoltare

12.55 Omicidio Giulia, lui: spero di morire "Ho distrutto la vita di Giulia e quella di Thiago: mi scuso, non posso chiedere perdono". Così inAlessandro, alla sbarra a Milano per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi di un bimbo che si sarebbe chiamato Thiago. "Sono sconvolto e perso. Da quel ...Il 30enne ex barman, imputato per l' omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi, è arrivato questa mattina nell'della Corte d'Assise di Milano. Si sono registrati momenti di caos, tanto che si è deciso di spostare l'udienza in una maxiaula. Presenti i famigliari della vittima che chiedono l'ergastolo"Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa ma non sarà mai abbastanza". Alessandro Impagnatiello lo ha detto nelle dichiarazioni in aula dove è imputato per l'omicidio della fidanzata incinta ...Così in Aula Alessandro Impagnatiello, alla sbarra a Milano per l'omicidio della compagna Giulia Tra- montano, incinta di 7 mesi di un bimbo che si sarebbe chiamato Thiago. "Sono sconvolto e perso. Da ...