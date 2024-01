Ilva e telecomunicazioni | così i governi italiani distruggono la potenza industriale del Paese

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Stanno apparendo, giorno dopo giorno, le conseguenze nefaste dell’azione deisuccedutisi dall’assassinio di Moro in poi – e specialmente di questo ultimo governo; che, con i loro provvedimenti improntati al più bieco neoliberismo, hanno rafforzato i ricchi e indebolito i poveri , dando un colpo mortale al nostro sistema economico, che appare ormai debole e inaffidabile sul piano internazionale. Micidiali sono state le “privatizzazioni” (la trasformazione in Spa di Enti pubblici economici e Aziende pubbliche, che erano “fuori mercato” e non potevano fallire), nonché le “liberalizzazioni” (e cioè la trasformazione, in res nullius a disposizione del primo occupante, dei beni immateriali appartenenti al Popolo, come, ad esempio, le frequenze televisive, le linee aeree, il commercio, ecc.), che hanno sottratto al Popolo la “proprietà pubblica demaniale” della ...

Vedi Anche Ex, i sindacati incontrano il governo: 'ArcelorMittal non ci sarà più, indietro non ... la produzione di metalli non ferrosi, la robotica, le, l'elettronica, l'...News correlate Former, some seek its destruction Drowned in the contradictions and myopic ... Emilia - Romagna e Puglia grazie a turismo ed export, iliad presenta proposta di ...Washington, 18 gen 07:11 - (Agenzia Nova) - L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta sollecitando Israele a ripristinare l'accesso degli abitanti di Gaza all'energia elettrica ...Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a 24 Mattino su Radio 24, parlando della situazione dell’ex Ilva di Taranto. “Non esistono scudi penali nel nostro ordinamento, la ...