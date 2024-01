Ilary Blasi messa alla porta | provinata la sostituta ufficiale | chi prende il suo posto Bomba a Mediaset?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Voci, mistero e smentite sull'Isola dei famosi, pronta al ritorno in tv su Canale 5 con la nuova stagione. O meglio: voci, mistero e smentite su. Ma andiamo con ordine. Recentemente, dopo molti tentennamenti, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il ritorno dell'Isola, messo in discussionepresentazione dei palinsesti, quando l'ad spiegò che si sarebbe deciso in corsa. Dunque, recentemente, lo stesso Pier Silvio aveva confermato la conduzione della, conduzione parimenti da più partiin discussione. Ma secondo Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona,non ci sarà al ritorno del programma, previsto per l'8 aprile. La ex di Francesco Totti sarebbe stata...