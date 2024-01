Ilary Blasi e Francesco Totti | arriva la verità di Flavia Vento | “Zitta da troppo tempo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel corso degli anni è spuntata diverse volte la storia del tradimento dicon. Una voce circolata soprattutto quando era imminente il matrimonio con. Neanche a dirlo, l’ex calciatore ha sempre smentito tale cosa, sostenendo di non aver mai tradito la sua ormai ex moglie. Tuttavia, a distanza di anni e di silenzi, la showgirl romana ha raccontato i dettagli di quel retroscena a Storie di Donne al Bivio, programma in onda sui canali Rai.il retroscena diÈ successo un po’ di tutto da quando...

L' Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla ... (leggo)

Voci, mistero e smentite sull' Isola dei famosi , pronta al ritorno in tv su Canale 5 con la nuova stagione. O meglio: voci, mistero e smentite su. Ma andiamo con ordine. Recentemente, dopo molti tentennamenti, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il ritorno dell'Isola, messo in discussione alla presentazione dei palinsesti ...Per assistere allo show in teatro sono arrivati Milly Carlucci , Rosanna Lambertucci ecoi figli. Teo non risparmia alcuno con battute ficcanti, infischiandosene completamente del ...Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich è il primo naufrago della nuova edizione Lo chef potrebbe essere uno dei concorrenti della 18esima edizione del reality, in partenza per le Honduras la prossima p ...Ci sarà ancora Ilary Blasi al timone de L'Isola dei Famosi In queste ore sembra sia stato svolto il provino della sostituta.