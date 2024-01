Ilaria Salis | in carcere a Budapest da un anno | il padre scrive al presidente Mattarella

Da quasi un anno , per la precisione dall’11 febbraio 2023, l’insegnante trentanovenne Ilaria Salis si trova in carcere in Ungheria, accusata di aver ... (news.robadadonne)

Da quasi un anno, per la precisione dall’11 febbraio 2023, l’insegnante trentanovenne Ilaria Salis si trova in carcere in Ungheria, accusata di aver ... (news.robadadonne)

'Piazzapulita', alle 21.15 su La7 torna il talk show condotto da Corrado Formigli. La detenzione della cittadina italianain Ungheria. Roberto, padre di, sarà in studio per raccontare le condizioni della carcerazione e le richieste della famiglia al governo italiano. L'ombra di Donald Trump sul mondo. ...In fondo al pozzo , nuovo fumetto pubblicato sul numero di Internazionale della seconda settimana di gennaio 2024, racconta con precisione la vicenda di, detenuta in Ungheria da 10 mesi ...Quattro Oscar e due Golden Globe per il film diretto da Bryan Singer che celebra la gloria dei Queen e di Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Il giovane Farrokh Bulsara vive ...Ancora nessuna risposta sulle condizioni di detenzione dell'attivista Ilaria Salis reclusa in Ungheria da quasi un anno in attesa di processo ...