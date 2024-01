Il Wsj | “La Cina mappò il Covid due settimane prima dell’annuncio” Bassetti | “Gravissimo”

approfondimento Ilrivela: "mappò il Covid due settimane prima dell'annuncio" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Malattia X, cos'è il morbo ipotizzato dall'Oms ...All'epoca però i funzionari del gigante asiatico - osserva- stavano ancora descrivendo pubblicamente l'epidemia a Wuhan, in, come una polmonite virale 'di causa sconosciuta' e dovevano ...All'epoca però i funzionari del gigante asiatico - osserva Wsj - stavano ancora descrivendo pubblicamente l'epidemia a Wuhan, in Cina, come una polmonite virale "di causa sconosciuta" e dovevano ...Ricercatori cinesi avrebbero isolato e mappato il Covid-19 alla fine di dicembre 2019, almeno due settimane prima che la Cina divulgasse ufficialmente i… Leggi ...