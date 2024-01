Il video di un uomo che insulta il presidente del WEF a Davos non è reale

Il video dell’arresto dell’uomo che ha bruciato un cane a Palermo : “Non mi pento - era un diavolo” Potrebbe non farcela Aron, il pitbull che ieri a Palermo, in via delle Croci, è stato legato con una catena ad un palo e dato alle fiamme dal suo ... (secoloditalia)

Video - Gasperini al quarto uomo dopo il rigore per la Roma : 'Siamo alle comiche?' Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta pareggiano per 1 - 1 all'Olimpico. In gol Koopmeiners e Dybala (su rigore). In occasione ... (247.libero)

Un cavo d'acciaio teso in strada ad altezza uomo : il video della follia Un cavo d'acciaio teso in strada e sull'asfalto una scia di liquido. Solo pochi istanti prima un'auto aveva centrato quel filo metallico messo in ... (today)