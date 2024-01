Il Tre a Sanremo con ‘Fragili’ | «L’amore muove il mondo Rapper? Faccio musica»

Leggi su funweek

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È un debutto sul palco dell’Ariston per Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, che porta ail brano Fragili. Un brano che – come spiega l’artista – racconta «un periodo attraversato di recente. Il tema è che siamo tutti un po’ fragili, ognuno a modo suo». «Bisogna saper convivere con i propri demoni. – aggiunge Il Tre – A me ha aiutato scrivere tutto questo in una canzone. Tutto quello che ho scritto è basato su una mia esperienza personale. Parla d’amore, main fondoil. Solo che a me non è andata a buon fine. Ho fatto errori e, anche se bisogna sentire entrambe le campane, io mi accollo le mie responsabilità. Non mi sono comportato bene, forse per dei traumi miei passati. So che ci si deve rendere conto prima del gioiello che si ha tra le mani, era una persona che non avrei voluto perdere. Ma ...