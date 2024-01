“Il teatro diventi materia obbligatoria a scuola” L’annuncio del presidente Macron | “Dà fiducia e insegna l’oralità”

"Prima che il, pubblico compreso,lo studio dello show e il presentatore, come il domatore di un circo, faccia entrare le 'bestie ammaestrate', questa piccola umanità fatta di ...... anno dopo anno, la sua straordinaria carrierasempre meno speciale . In questo caso non c'... Il riassunto in numeri dei 900 giorni passati neldei Sogni non è nemmeno troppo negativo, ...“far sì che il nostro teatro diventi un centro significativo a livello provinciale e oltre”. Oltre agli sconti sugli abbonamenti riservati agli studenti del settore, altra novità è la promozione Early ...A causa di un incidente occorso all’attore Pietro Bontempo, l’atteso debutto dello spettacolo “ Ginger & Fred ” in programma per il 9 gennaio al Teatro Quirino di Roma è rimandato al 16 gennaio alle ...