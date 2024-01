Il Tatuatore di Auschwitz | la nuova serie Sky Original

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LaSono state rilasciate nelle ultime ore le prime immagini dellaSkyIldi. Laè tratta dal bestseller internazionale The Tattooist ofdi Heather Morris, che racconta la vera storia di Lali e Gita Sokolov, due prigionieri del campo di concentramento di-Birkenau durante l’Olocausto. Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lavede protagonisti il candidato all’Oscar Harvey Keitel (Pulp Fiction, Taxi Driver, Le Iene) nei panni di Lali Sokolov ai nostri giorni. Leggi anche: Dopo “Una Squadra” ecco la docu“La valanga azzurra” Jonah Hauer-King (La Sirenetta, World on Fire) che ...

