Il Tar annulla il test per medicina | Prove non bilanciate Ma salva chi si è immatricolato

Per i giudici "il meccanismo introdotto dall'amministrazione non soddisfa le richiamate esigenze". Esultano i ricorrenti: “Vittoria per la ... (ilgiornale)

Dai giudici anche le raccomandazioni per modificare il meccanismo di equalizzazione dei punteggi Con una monumentale sentenza di quasi 40 pagine (n.863 del 17 gennaio) ilLazio ha annullato la graduatoria nazionale dei Corsi di accesso a Medicina facendo tuttavia salvi, per superiori interessi pubblici e di stabilità, le immatricolazioni nel frattempo intervenute. ...Salvaguardando quelle di chi si è iscritto ai corsi Test di Medina, ildel Lazio ha annullato le prove di ammissione salvaguardando quelle di chi si è iscritto ai corsi. Oltre 3mila i ricorsi dei candidati che non avevano superato il test. Sotto accusa la mancata ...Il Tar del Lazio, con una sentenza depositata ieri, ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facolta’ di Medicina per l’anno accademico 2023/2024.Il Tar Lazio ha pubblicato la prima sentenza definitiva di uno dei ricorsi avverso i Tolc di Medicina e, accogliendo le censure presentate, ha annullato il bando e la graduatoria di merito.