Il Tar annulla il test per medicina | Prove non bilanciate Ma salva chi ha passato le prove

Per i giudici "il meccanismo introdotto dall'amministrazione non soddisfa le richiamate esigenze". Esultano i ricorrenti: “Vittoria per la ... (ilgiornale)

Salvaguardando quelle di chi si è iscritto ai corsi Test di Medina, ildel Lazio ha annullato le prove di ammissione salvaguardando quelle di chi si è iscritto ai corsi. Oltre 3mila i ricorsi dei candidati che non avevano superato il test. Sotto accusa la mancata ...Per ildel Lazio, il sistema messo a punto per i test di medicina, odontoiatria e veterinaria non è idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e per questo motivo "non può ...Il Tar del Lazio, con una sentenza depositata ieri, ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facolta’ di Medicina per l’anno accademico 2023/2024.Il Tar Lazio ha pubblicato la prima sentenza definitiva di uno dei ricorsi avverso i Tolc di Medicina e, accogliendo le censure presentate, ha annullato il bando e la graduatoria di merito.